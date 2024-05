Frau Hunzikofen erledigt für eine Werkstatt Büroarbeiten – von zu Hause aus, jede Woche vier Stunden. Als sie gerade eine Reparaturrechnung erstellt, klingelt es an der Haustür. In der Eile tritt sie auf der Treppe ins Leere, stürzt und bricht sich dabei den Fuss. Ein paar Monate später holt sie einen Kaffee – bei der Treppe passt sie nun besonders auf. Doch auf dem Rückweg zum Schreibtisch stolpert sie über ein Spielzeug und verbrüht sich am heissen Getränk.