Erb, die in Wirklichkeit anders heisst, wurde von der Kesb fremdplatziert, als sie 14 Jahre alt war. Sie lebte erst in einer Pflegefamilie und dann bis zum Ende ihrer Lehre in einem Jugendheim. Zu den Eltern hat sie heute nur sporadisch Kontakt. Ein Stipendium würde sie finanziell entlasten. Bei einer Vorabklärung hat sich aber gezeigt, dass Manon aufgrund des zu hohen elterlichen Vermögens keinen Anspruch auf Stipendien hat.