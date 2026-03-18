«Während meiner Lehre konnte ich 8000 Franken ansparen»
Manon Erb absolviert derzeit die Berufsmatura. Es ist finanziell eng bei ihr, auch weil ihre Familiengeschichte nicht einfach ist. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Budget offen.
Manon Erb hat letzten Sommer ihre KV-Lehre abgeschlossen. Seither besucht sie die Berufsmaturitätsschule (BMS). Das Ziel der 21-Jährigen: Im kommenden Juni die Maturitätsprüfung bestehen, danach die Passerelle absolvieren und anschliessend Psychologie oder Biochemie studieren. Sie wohnt im Berner Ostring-Quartier.
Erb, die in Wirklichkeit anders heisst, wurde von der Kesb fremdplatziert, als sie 14 Jahre alt war. Sie lebte erst in einer Pflegefamilie und dann bis zum Ende ihrer Lehre in einem Jugendheim. Zu den Eltern hat sie heute nur sporadisch Kontakt. Ein Stipendium würde sie finanziell entlasten. Bei einer Vorabklärung hat sich aber gezeigt, dass Manon aufgrund des zu hohen elterlichen Vermögens keinen Anspruch auf Stipendien hat.