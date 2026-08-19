«Wenn mein Sohn auszieht, fehlen mir schlagartig 800 Franken»
Als Corinne Boller vor 15 Jahren einen Schlaganfall erlitt, musste sie ihr Leben komplett neu ordnen. Ihren Alltag meistert die 52-jährige Allergikerin auch dank ihren drei Hunden. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Budget offen.
Corinne Boller, 52, ist geschieden und hat zwei erwachsene Kinder im Alter von 21 und 23 Jahren. Sie hat eine kaufmännische Ausbildung absolviert und lebt heute von einer IV-Rente.
Vor 15 Jahren erlitt Boller, die in Wirklichkeit anders heisst, zu Hause am Mittagstisch einen Schlaganfall. Dass die Folgen schwerwiegend waren, wurde erst mit der Zeit klar, da es sich um viele Mikroverletzungen im Hirn handelte. Sie war damals in Teilzeit als Sekretärin angestellt, doch ein beruflicher Wiedereinstieg scheiterte. Ein Bericht des IV-Jobcoaches, der die Situation gemeinsam mit dem Arbeitgeber anschaute, hielt damals fest: «Kopieren von Text A nach B bringt meine Klientin an ihre Belastbarkeitsgrenze.»