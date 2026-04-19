Martin und Sara Liebherr waren über 33 Jahre im Zürcher Oberland zu Hause. Beide heissen in Wirklichkeit anders. Sara, 62, leitete über zwei Jahrzehnte den Gebäudeunterhalt am Hauptsitz eines Schweizer Industrieunternehmens in Zürich. Martin, 60, war zuerst Lastwagenmechaniker und Busfahrer, später machte er Karriere als Leiter Service und Anlagenbau in einer Firma für Sicherheitsanlagen. Beide arbeiteten Vollzeit in Führungspositionen, mit dem klaren Ziel, früher mit Arbeiten aufzuhören.