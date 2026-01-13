«Wir geben mindestens 35’000 Franken pro Jahr für Ferien aus»
Wirtschaftsinformatiker Kaspar Hess arbeitet als Verkaufsleiter in einer internationalen IT-Firma und verdient rund 34’830 Franken pro Monat. Für die Beobachter-Serie legt er sein Budget offen.
Kaspar Hess ist verheiratet und hat zwei Töchter, 17 und 19. Die jüngere ist am Gymnasium, die ältere studiert Jura.
Der 56-Jährige arbeitet als Sales Director in einer amerikanischen IT-Firma für Cloud-Lösungen. Er betreut mit einem Team internationale Grosskunden, die das Produkt bereits haben oder kaufen wollen. «Der Druck ist extrem gross, ich sehe das aber als Chance. Wenn die Ziele erreicht werden, kann man viel Geld verdienen», sagt Hess, der in Wirklichkeit anders heisst. Einmal pro Monat muss er drei bis vier Tage für Treffen nach Asien, Amerika oder ins europäische Ausland reisen.