Schmid, der in Wirklichkeit anders heisst, war viele Jahre Sekundarlehrer und Schulleiter. Mitte vierzig machte er ein Hydrologiestudium an der ETH Zürich. Mit 56 machte er sich selbständig und erfüllte sich einen Bubentraum: Mit seiner Einzelfirma kaufte er ältere Ferienhäuser, renovierte sie nach eigenen Plänen und verkaufte sie weiter. Das machte er, bis er 70 war.