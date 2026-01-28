Budget-Serie «Die Abrechnung»: Rentner-Ehepaar
«Wir sparen nicht mehr – wir geben unser Geld bewusst aus»
Für die Beobachter-Serie legen Leute ihr Einkommen offen. Das pensionierte Ehepaar Schmid hat ein monatliches Budget von gut 14’000 Franken.
Carlo Schmid, 75, und seine Frau, 73, sind seit 25 Jahren verheiratet. Sie hat zwei erwachsene Töchter, er hat einen erwachsenen Sohn.
Schmid, der in Wirklichkeit anders heisst, war viele Jahre Sekundarlehrer und Schulleiter. Mitte vierzig machte er ein Hydrologiestudium an der ETH Zürich. Mit 56 machte er sich selbständig und erfüllte sich einen Bubentraum: Mit seiner Einzelfirma kaufte er ältere Ferienhäuser, renovierte sie nach eigenen Plänen und verkaufte sie weiter. Das machte er, bis er 70 war.
