«Wir zahlen 2100 Franken Steuern»
Sara Pal ist vor neun Jahren aus Indien in die Schweiz zurückgekehrt. Heute arbeiten sie und ihr zweiter Ehemann bei Coop. Für die Beobachter-Serie legt die Familie ihr Budget offen.
Als Sara Pal drei Jahre alt war, wanderten ihre Eltern nach Indien aus. Dort gründete ihr Vater eine Stiftung für mittellose Menschen. Sara Pal wurde Sozialarbeiterin, heiratete jung und bekam fünf Söhne, die heute zwischen 17 und 25 Jahre alt sind.
Nachdem ihr Ehemann vor neun Jahren an einer Krankheit gestorben war, wandte die heute 45-Jährige Indien den Rücken zu. «In Indien ist man als Witwe nur noch ein halber Mensch», sagt Pal, die in Wirklichkeit anders heisst. Ihre Mutter ist Schweizerin, ihr inzwischen verstorbener Vater war Inder. Pal besitzt sowohl den Schweizer als auch den indischen Pass.