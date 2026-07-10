Nachdem ihr Ehemann vor neun Jahren an einer Krankheit gestorben war, wandte die heute 45-Jährige Indien den Rücken zu. «In Indien ist man als Witwe nur noch ein halber Mensch», sagt Pal, die in Wirklichkeit anders heisst. Ihre Mutter ist Schweizerin, ihr inzwischen verstorbener Vater war Inder. Pal besitzt sowohl den Schweizer als auch den indischen Pass.