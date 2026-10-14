Nun steht er in seinem Wohnzimmer im oberbayerischen Altötting und zeigt auf einer abgenutzten Landkarte, wie weit sich das neue Belastungsgebiet nach Hinweisen der Bodenexperten vom Landratsamt vermutlich erstrecken könnte: von Garching im Süden über Polling im Westen bis nach Reischach und eventuell sogar Erlbach im Norden. Das Problem liegt in den Gärten von Burghausen, auf den Feldern von Burgkirchen und auch in Altötting, wo Bremauer mit seiner Familie wohnt. 380 Quadratkilometer «Belastungsgebiet», kontaminiert mit Perfluoroctansäure (PFOA), einem Stoff aus der Gruppe der Ewigkeitschemikalien PFAS. Die Fläche entspricht zwei Dritteln des Landkreises Altötting.