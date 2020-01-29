«Unsachliche Berichte»

Meldungen über Johannes Läderach und seinen Vater, Verwaltungsratspräsident Jürg Läderach, die sich für den Schutz des Lebens und für Ehe und Familie engagieren, hatten Folgen. Es ist zu Vandalenakten Sprayereien Wer zahlt für den Vandalenschaden? in sieben Läderach-Filialen, Boykottaufrufen und vereinzelten Verunglimpfungen von Mitarbeiterinnen gekommen. Die «unsachliche Berichterstattung» habe aber nur «ein paar wenige» Kunden verunsichert. Wie viele Firmen die Zusammenarbeit mit Läderach beendet haben, will man nicht bekannt geben. Nur so viel: «In fast allen Fällen konnte ein direktes Gespräch die Sachlage klären.»