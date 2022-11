In Europa kommen schon länger weniger als zwei Kinder pro Frau zur Welt. Wenn die Bevölkerung hier noch wächst, dann weil Menschen aus anderen Ländern einwandern. Viele Länder werden aber bald ihr Bevölkerungsmaximum erreichen. In Deutschland etwa wird es in gut zehn Jahren mit zirka 85 Millionen Einwohnern so weit sein, schätzt die Studie in «The Lancet».