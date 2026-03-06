«Vollkostenrechnung» ist im Zusammenhang mit Ferien und Spass und Erholung selbstverständlich ein Unwort – nur ein Vollpfosten würde es benutzen. Zum Beispiel ich: Eine Woche Skiferien in der Schweiz kostet für eine vierköpfige Familie zwischen 3399 und 11787 Franken, zeigt eine Studie. Allein seit letztem Jahr seien die Preise im Schnitt um 6 Prozent gestiegen. Denn neuerdings gibt es sogenannte dynamische Preise. Will heissen: Sie gehen dynamisch nach oben.