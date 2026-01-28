Tipp 1: Mit Bus oder Bahn anreisen. Die meisten Skigebiete in der Schweiz und im nahen Ausland sind so gut erreichbar. Einige bieten kostenlose Skibusse vor Ort an.

Tipp 2: Fair Unterwegs rät zudem, weniger, dafür längere Aufenthalte zu planen.

Tipp 3: Nachhaltige Ferienziele erkennt man zum Beispiel am Label «Alpine Pearls». Sie zeichnen sich durch eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Nutzung erneuerbarer Energien aus.

Tipp 4: Die Swiss-Travel-Guide-App ist die erste ÖV-App für Reisende in der Schweiz und zeigt, wie man am besten von A nach B kommt.

Tipp 5: Auch Mitfahrgelegenheiten und Carsharing-Portale sind eine Alternative. Für Skifahrerinnen und Snowboarder gibt es zum Beispiel die Mitfahrzentrale Go Shred.