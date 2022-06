Aufruf: Melden Sie uns Trouvaillen am Wegrand

Das Team des Beobachters absolviert eine Tour de Suisse in sechs Etappen. Wen oder was sollten wir in Ihrer Region auf der Suche nach dem Besonderen in der Normalität auf keinen Fall verpassen? Danke für Ihre Hinweise per Mail an redaktion@beobachter.ch.

Der Weg führt uns:

A vom Mittelland ins Berner Seeland

B vom Seeland ins Oberwallis

C vom Oberwallis in die Innerschweiz

D von der Innerschweiz ins Bündnerland

E vom Bündnerland ins St. Galler Rheintal

F vom St. Galler Rheintal in den Aargau