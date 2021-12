Ein Kieferchirurg hat im März 2021 seine Professur an der Universität Zürich abgegeben. Zuvor hatte er bereits das Zürcher Unispital verlassen. Der Hintergrund: Der Chefarzt leitete Patientinnen und Patienten des Unispitals an seine Privatpraxis am Zentrum für Zahnmedizin der Universität und strich so Privathonorare ein. Das deckte der Beobachter bereits 2020 auf Zahnarzt an Universität Zürich Kassieren, ohne zu arbeiten . Das Spital kam später zum Schluss, dass der Chirurg und Chefarzt das Spital um rund 330'000 Franken geschädigt habe. Er verneint das.



Lesen Sie dazu: