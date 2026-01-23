Gina Bucher
Veröffentlicht am 23. Januar 2026 - 15:00 Uhr
Wer meine letzte Kolumne las, erinnert sich vielleicht: Zum Schluss wartete ich auf eine Rückmeldung des Spielzeugherstellers Lego. Nun, die Antwort des Kundenservices kam dann doch noch, allerdings drei Wochen zu spät – und mutmasslich von einem Bot namens Eddi.
Ich habe in letzter Zeit viele dieser Bots kennengelernt. Die meisten unfreiwillig. Mit echten Menschen kann ichs besser, doch die Bots drängen sich inzwischen auf jeder Webseite auf. Und wer nach echten Kundenberaterinnen fragt, kann sich nie ganz sicher sein, ob Beatriz dann auch tatsächlich existiert.
