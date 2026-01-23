Ich habe in letzter Zeit viele dieser Bots kennengelernt. Die meisten unfreiwillig. Mit echten Menschen kann ichs besser, doch die Bots drängen sich inzwischen auf jeder Webseite auf. Und wer nach echten Kundenberaterinnen fragt, kann sich nie ganz sicher sein, ob Beatriz dann auch tatsächlich existiert.