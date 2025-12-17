Gina Bucher
Veröffentlicht am 17. Dezember 2025 - 06:00 Uhr
Beim Einkauf der Geschenke in der Lego-Abteilung mag noch nicht wirklich auffallen, was sich spätestens nach dem Aufreissen der Packungen im Kinderzimmer offenbaren wird: Es gibt weder eine Mädchen- noch eine Bubenabteilung. Aber es gibt Lego City und Lego Friends.
Die beiden Produktlinien unterscheiden sich nicht nur in ihren Figurentypen. Auch Formen und Farben der Lego-Steine sind anders. Je nachdem pastelliger und dekorativ rund oder in Komplementärfarben und kantig.
Partnerinhalte