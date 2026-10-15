Pensionskassen, Ricardo, Supermarkt-Kühlschränke: Die Meldungen über erfolgreiche Hackerangriffe häufen sich. Der Hintergrund ist die KI-Revolution. Cyberkriminelle setzen zunehmend auf KI-Agenten, die die Angriffe nicht nur mathematisch perfektionieren und beschleunigen, sondern sie auch schwerer erkennbar machen. Was mittlerweile möglich ist, zeigte der Hack der US-Firma Hugging Face: KI-Agenten von OpenAI verliessen während eines Tests ihre Umgebung und griffen die Techplattform erfolgreich an. Hugging Face konnte den Angriff erst nach Tagen und nur mithilfe einer anderen KI abwehren.