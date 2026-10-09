Der Cyberangriff auf die PK Softech AG weckt Erinnerungen an den Xplain-Skandal von 2023, bei dem ebenfalls ein IT-Dienstleister betroffen war. Auch damals kamen Angreifer über die Softwarefirma an Daten von Bundesstellen. Nach einer Administrativuntersuchung beschloss der Bundesrat vor zwei Jahren Massnahmen, um Datenabflüsse bei IT-Lieferanten zu verhindern. Seither gelten zusätzliche Sicherheitsvorgaben zur Zusammenarbeit mit Lieferanten. Den aktuellen Fall bei der PK des Bundes konnte das offensichtlich nicht unterbinden.