Voll einzigartig

Als wir noch jünger waren, war Mode weniger zugänglich. Ich weiss noch, wie megastolz ich war, wenn ich mir in den Ferien in Italien irgendein Teil gekauft hatte und wusste: «Zu Hause hat das keiner.» Dieses Gefühl, wenn man mit so was ankam, was man selbst entdeckt und als Einziger hatte – das hielt lange an und war megalässig. Vielleicht ist das ein bisschen verlorengegangen.