Ich hatte lange ein Gartenbaugeschäft. Vorher war ich Werkzeugmacher, Maschinenlaborant, dann Tonmeister und Beleuchter am Theater. Jetzt widme ich mich ganz meinem «Bungert», meinem Obstgarten in Uster ZH. 200 Sorten wachsen dort, die meisten alt und selten. Für den Handel wären die wenigsten geeignet. Dort sind vor allem Ertrag, Haltbarkeit und Grösse wichtig. Viele schmackhafte Sorten, zum Beispiel auch der Edelborsdorfer, schaffen es nie in den Laden, er ist zu klein. Am ehesten findet man seltene Sorten auf Märkten. Die grösste Auswahl gibt es am Obstsortenmarkt des Botanischen Gartens in Zürich.