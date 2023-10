Auch andere haben recht grosse Fehler begangen. Etwa jene zwölf Verlagshäuser, die «Harry Potter» ablehnten. Dem 13. brachte es Milliarden ein. Oder die Plattenfirma, die 1962 entweder mit Brian Poole and The Tremeloes oder den gänzlich unbekannten The Beatles einen Vertrag abschliessen konnte. Man entschied sich für Brian Poole and The Tremeloes.