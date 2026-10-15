Der Betreibungsregisterauszug der Das Zelt AG ist rekordverdächtige 21 Seiten lang. Versicherungen, Ausgleichskassen, Künstlerinnen, Angestellte, Lieferanten und Steuerämter fordern rund 5,5 Millionen Franken von der Firma. 

Adrian Steiner ist Gründer, Direktor und alleiniger Verwaltungsrat der Das Zelt AG. Er bestreitet die Höhe der Forderungen. Diese seien teilweise ohne rechtsgültige Grundlage, schreibt er auf Anfrage des Beobachters. «Ausserdem kann in der Schweiz bekanntlich jeder jeden betreiben.»

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