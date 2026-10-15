Tourneetheater vor dem Ende
Die Show ist aus – Zelt droht Konkurs
Das Zelt steht vor grösseren finanziellen Problemen als bisher bekannt: Gläubiger fordern rund 5,5 Millionen von der grössten Schweizer Eventbühne. Direktor Adrian Steiner hat unterdessen eine neue Firma gegründet.
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Der Betreibungsregisterauszug der Das Zelt AG ist rekordverdächtige 21 Seiten lang. Versicherungen, Ausgleichskassen, Künstlerinnen, Angestellte, Lieferanten und Steuerämter fordern rund 5,5 Millionen Franken von der Firma.
Adrian Steiner ist Gründer, Direktor und alleiniger Verwaltungsrat der Das Zelt AG. Er bestreitet die Höhe der Forderungen. Diese seien teilweise ohne rechtsgültige Grundlage, schreibt er auf Anfrage des Beobachters. «Ausserdem kann in der Schweiz bekanntlich jeder jeden betreiben.»
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