Ein Spielplatz, wie es ihn überall in der Schweiz geben könnte. Ein Bub, vielleicht zwei Jahre alt, kämpft sich die Rutsche hoch. Hinter ihm passt sein Vater auf. Die Mutter wartet unten. Ein paar Meter weiter sitzen die Grosseltern. Das Kind schafft es nach oben, dreht sich um und strahlt. Vier Erwachsene strahlen zurück.