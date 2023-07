«Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen», sagte schon meine Grossmutter. Gut, dass ich in einem Dorf wohne. Und schlecht, dass sich ebendieses Dorf bisher als schüchtern in Sachen Kindererziehung gezeigt hat: Niemand greift bei einem Trotzanfall der Vierjährigen an der Supermarktkasse ein – oder beruhigt die heulende Einjährige.



Wo ist das besagte Dorf, wenn man es braucht? Ganz klar: auf dem Dorfspielplatz. Denn hier lassen sich die verschiedensten Elterntypen und ihre Erziehungsstile live beobachten, wenn man nur neugierig genug hinschaut.