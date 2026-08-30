«Rave», steht auf einer weissen Fahne – aber davor eben auch «Silent Reading». Statt dröhnender Bässe, Bier und Toi-Toi-Gestank findet man im Winterthurer Lindengutpark harmonische Stille. Die Headliner heissen George Orwell, Charlotte Brontë, Daniel Kehlmann. Ihre Hits: «1984», «Jane Eyre» oder «Die Vermessung der Welt». Wir blättern, blättern, blättern im Takt – bis wir in unsere Geschichten abtauchen.