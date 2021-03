Pfarrerin Ella de Groot ist eine der Erstunterzeichnerinnen des Manifests. «Bei der reinen zahlenmässigen Auflistung gehen so viele Menschen vergessen. Hinter jedem Toten stehen Familienangehörige, Freundinnen und Arbeitskollegen.»

Es sei auch «absolut nötig», die Verstorbenen zu würdigen. Deshalb waren auch all die Lichteraktionen der Kirchen mit vielen Kerzen im November und Dezember so wichtig. «Sie gaben den Toten ein Gesicht, ein Andenken, in dieser dunklen Zeit», ist Ella de Groot überzeugt.