Das Video auf Facebook läuft seit Monaten: Eine SRF-«Tagesschau»-Sprecherin berichtet über eine Demonstration. Dann ein Kameraschnitt: Bundesrätin Karin Keller-Sutter erklärt, die Regierung habe nun eine Plattform «geöffnet», damit jedermann 7000 Franken verdienen könne.
Doch alles ist gelogen. Betrüger haben die Bilder geklaut und daraus mit künstlicher Intelligenz Videos kreiert. Täuschend echt. Wer auf den Link klickt, landet auf einer falschen «Blick»-Website. Dort geht es weiter zu einer dubiosen Bitcoinbörse, die den Nutzern das Geld aus der Tasche zieht.
