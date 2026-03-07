Doch alles ist gelogen. Betrüger haben die Bilder geklaut und daraus mit künstlicher Intelligenz Videos kreiert. Täuschend echt. Wer auf den Link klickt, landet auf einer falschen «Blick»-Website. Dort geht es weiter zu einer dubiosen Bitcoinbörse, die den Nutzern das Geld aus der Tasche zieht.