Künstlich erzeugte Bilder und Videos fluten das Internet. Sie sind so realistisch, dass sie kaum mehr als Fälschung zu erkennen sind. Erstellt werden sie mit Onlinetools, jedermann kann sie nutzen, technische Kenntnisse braucht es keine.
Auf die Spitze treibt es Grok, der Chatbot von X (Twitter). Damit lassen sich Personen auf Befehl ausziehen. Aus einem harmlosen Schnappschuss wird ein Nacktbild. Was man alles damit anstellen kann – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Belästigung, Hass, Erpressung, Betrug.
