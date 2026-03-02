Budget-Serie «Die Abrechnung»: Kindergartenlehrerin
«Für Ferien gebe ich etwa 5000 Franken im Jahr aus»
Céline Sutter bezeichnet sich als Supersparerin und investiert jeden Monat über 3000 Franken. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Budget offen.
Céline Sutter hat sich nach der Matura an der Pädagogischen Hochschule zur Kindergärtnerin und Primarlehrerin ausgebildet. Das hat drei Jahre gedauert. Seit acht Jahren arbeitet die 30-Jährige nun als Kindergärtnerin in der Stadt Zürich.
Sutter, die in Wirklichkeit anders heisst, lebt mit ihrem Partner im Limmattal. Der 29-Jährige ist Softwareentwickler und verdient ein bisschen weniger als sie. Die Kosten teilen sie sich hälftig. Ihr gemeinsames Ziel ist es, mit 60 finanziell frei zu sein. Und das auch, wenn sie einmal Kinder haben sollten.
