Meine Eltern waren 1954 aus Kampanien in die Schweiz gekommen. Der Vater als Gärtner, die Mutter als Haushälterin. In der Heimat gab es keine Jobs. Einreisen durfte man nur mit Arbeitsvertrag, das Saisonnierstatut verbot den Familiennachzug. Mein Bruder, damals sechs Monate alt, musste bei den Grosseltern bleiben. In den Ferien besuchten wir ihn. Einmal stritten wir um ein verlottertes Velo. Das kam mir in den Sinn, als er 1969 in der Küche stand.