Woher kommt das Geld?

Von den meisten Gewerkschaften und Stiftungen erhielt ich Absagen. Also erstellte ich ein Crowdfunding auf Wemakeit.ch. Die Hälfte des Geldes kam schon zusammen, noch bis zum 19. Dezember wird gesammelt. Ich hoffe, dass es klappt. Die Studie mache ich aber so oder so – das Thema liegt mir am Herzen.