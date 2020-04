Mit komplex geschriebenen Texten auf Deutsch haben Hörbehinderte deshalb oft Mühe und können schriftliche Inhalte in den Medien oder von den Behörden nur schwer verstehen. Umso wichtiger, dass die relevanten News barrierefrei in Gebärdensprachvideos übersetzt oder zumindest in sogenannt «leichter Sprache» verfügbar gemacht werden. Also in einer geschriebenen aber spezifisch geregelten und vereinfachten Sprache, die zum Beispiel nur aus kurzen Sätzen besteht: jeder Satz beinhaltet nur eine Aussage, auf Konjunktiv wird verzichtet und nur Aktivsätze werden eingesetzt.