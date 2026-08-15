Drei Wochen vor seinem Tod versucht der selbsternannte Apostel Oskar Muggli alles, um den 17-jährigen Urs Künzer in seiner Sekte zu halten. Auf einem Spaziergang bietet er ihm an, stellvertretender Leiter der Sekte zu werden. Künzer lehnt ab. Wutentbrannt verschwindet Muggli im Zimmer einer Anhängerin – Künzer vermutet, dass Muggli sich an der Frau vergeht.