Der Marmor ist ein Geschenk für die Ewigkeit. Er benötigt kaum Pflege und wird auch in 20 Jahren noch in reinem Weiss strahlen. Während der Arbeit sei sie in Gedanken immer wieder bei Susanna gewesen und habe gehofft, dass es eine andere Welt gebe, in der es ihr besser geht, sagt Lena Bali.



Susanna hat mit dem Geschenk erhalten, was sie sich stets gewünscht hatte: Zugehörigkeit. Normalität. Zuvor war ihr Grab das einzige ohne Stein.