Das kam so: Ich arbeite an einem Artikel über die Beschleunigung der Nacht (Arbeitstitel). Es geht um Teenager auf E-Scootern. Ich prompte also meine Anfrage in ein Large Language Model, frage nach Studien und Artikeln zum Thema und kriege von der KI zahlreiche Antworten in Form von Bewegungsdaten junger Menschen plus Lob: «Interessante Frage, das könnte die Leser interessieren!»