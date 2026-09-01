Julie Meyer kennt die grossen Bühnen der Finanz- und Techwelt. Zu Beginn der 2000er-Jahre war die Kalifornierin der Star der Dotcom-Szene in London. An ihren «First Tuesday»-Events trafen sich Monat für Monat Hunderte erfolgshungrige Start-up-Gründer und Investoren auf der Suche nach den vielversprechendsten Anlagemöglichkeiten. Meyer gründete die Investmentfirma Ariadne Capital Ltd. und trat als Geldgeberin in «Dragons’ Den» in der BBC auf, der englischen Version von «Höhle der Löwen», einem Fernsehformat, in dem eine Expertenrunde die besten Start-up-Ideen kürt.