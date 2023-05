Wie kann man über das Sterben reden?

Die meisten Menschen scheuen solche Gespräche. Es wird viel mehr interpretiert, was jemand will oder eben nicht will, als dass man offen miteinander spricht. Ich rate Angehörigen, ihre eigene Unsicherheit zu thematisieren. Man soll ruhig zugeben, wenn man mit der Situation überfordert ist und nicht weiss, ob und wie man die Sterbende überhaupt darauf ansprechen kann. Wer sich selbst offen und verletzlich zeigt, ermutigt so das Gegenüber, sich genauso zu öffnen. Doch sollte man auch Verständnis haben, wenn es nicht gelingt, über das Sterben oder über eine schwere Krankheit zu sprechen.