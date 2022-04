Werden Sie an die WM nach Katar reisen?

Joseph Blatter: Nur, wenn ich eingeladen werde. Und ich werde nicht «scharren». So was habe ich als 18-Jähriger gemacht (lacht). Es gibt zwei Organisationen, die auf mich zukommen könnten: Die Fifa oder das katarische Emirat. Es ist wahrscheinlicher, dass mich die Familie des Emir einlädt. Zum ehemaligen Kronprinzen und früheren CS-Verwaltungsrat Jassim Bin Hamad J.J. Al Thani habe ich einen guten Kontakt. Die Fifa hat mich schon an der WM 2018 in Russland ignoriert. Präsident Putin hatte mich damals eingeladen.





Mit dem Ukrainekrieg zeigt Putin sein hässliches Gesicht. Hatten Sie damals nie den Verdacht, dass er die WM missbraucht, um sich als Wolf im Schafspelz zu inszenieren?

Putin ist nicht mehr der Mensch, mit dem ich früher Schlittschuh gelaufen bin und Hockey gespielt habe. Damals war Putin für viele der Hoffnungsträger für ein besseres Russland. Jetzt führt er Krieg für ein längst vergangenes Grossreich. Zu behaupten, Putin habe durch die WM dafür Kraft tanken können, halte ich aber für falsch. Der eigentliche Angriff auf die Ukraine fand ja erst vor wenigen Wochen statt. Mit Blick in die Ukraine kann ich nur etwas sagen: Stoppt die Gewalt. Es ist Zeit, aufzuhören.