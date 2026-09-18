Mit meinen Kindern streite ich über Pünktlichkeit. Wenn ich abends koche, das Essen auf dem Tisch steht und sie nicht rechtzeitig zu Hause sind. Auch mit Arbeitskollegen beim SRF kann ich streiten, wenn sie über unsere Berichterstattung aus dem Bundeshaus meckern und ich finde: Wir machen einen guten Job! Solche Dinge ärgern mich. Ansonsten bin ich ein harmoniebedürftiger Mensch.
Ich wuchs in einer Grossfamilie mit fünf Geschwistern auf. Da musst du mit allen auskommen. Auch in der Schule habe ich Mitschüler mit unterschiedlichen Interessen zusammengebracht. Noch heute versuche ich, bei den Menschen nicht die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten zu finden.
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