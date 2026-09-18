Mit meinen Kindern streite ich über Pünktlichkeit. Wenn ich abends koche, das Essen auf dem Tisch steht und sie nicht rechtzeitig zu Hause sind. Auch mit Arbeitskollegen beim SRF kann ich streiten, wenn sie über unsere Berichterstattung aus dem Bundeshaus meckern und ich finde: Wir machen einen guten Job! Solche Dinge ärgern mich. Ansonsten bin ich ein harmoniebedürftiger Mensch.