Ein Tag, an dem in Bundesbern an der Zukunft des Landes gearbeitet wird, beginnt so: Sehr geehrter Herr Bundesrmurmelmurmelmurmel, -eschätzte Kolleginnen und Kollunverständlich KNALL, WUMMS, KLINGELKLINGEL. Dann stehen alle Anwesenden auf und klatschen, und während die beiden neuen Nationalrätinnen Barbara Portmann (Grünliberale) und Andrea de Meuron (Grüne) vereidigt werden, wischen sich Familienmitglieder auf der Zuschauertribüne ein paar Tränen aus den Augen.