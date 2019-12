Liebe Charlotte

Leider gibt es tatsächlich Kirchen, die düster und unheimlich wirken. So sind sie aber nicht gedacht. Natürlich ist ein Kirchenraum kein Chilbiplatz. Es sollte uns, wenn wir von der lauten Strasse her durch die Kirchentür treten, ein Raum empfangen, der Ruhe ausstrahlt, feierlich ist, in dem ich still werden und nachdenken kann. Vielleicht zünde ich eine Kerze an, dann wird es heller. Vielleicht denke ich über das nach, was mich belastet oder was mich glücklich macht; vielleicht vertraue ich es in diesem stillen Raum Gott an. Und wenn ich die Kirche verlasse, brennt mein Licht im dämmrigen Raum weiter.

Maja Zimmermann, Pfarrerin am Berner Münster