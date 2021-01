Wieso eine Anmeldung in vielen Kantonen nicht jederzeit per Internet, Telefon oder Brief möglich ist, bleibt ein Rätsel. Den genauen Termin könnten Behörden den Impfwilligen auch dann mitteilen, wenn der Impfstoff eingetroffen ist. Schön priorisiert nach Alter, Anmeldungseingang und Vorerkrankungen. Und falls es vom Impfstoff her möglich ist, dann am besten gleich in der Gemeinde, wo sie wohnen.