In den letzten Stunden ihres Lebens verschickt Sophie etwa ein halbes Dutzend Nachrichten. An die Menschen, die ihr am nächsten sind. An ihre Weggefährten. An jene, die sie verstehen, weil sie genauso «anders» sind wie sie. Etwa weil sie auch eine Autismus-Diagnose haben, ADHS oder bei sich Borderline-Symptome sehen. Oder weil sie transgender sind wie Sophie – also ihr offizielles Geschlecht gewechselt haben.