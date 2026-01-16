Medien schreiben gern über «Frauen und andere Minderheiten». Elf Mal war die Phrase im Jahr 2025 in den Zeitungen zu lesen. «Als gehörten sie zu einer Randgruppe, die man der Vollständigkeit halber erwähnt», ärgert sich das Onlineportal «Frauensicht». In der Schweiz stehen 4,55 Millionen Frauen 4,5 Millionen Männern gegenüber. «Wer Frauen unter diesen Umständen als ‹Minderheit› bezeichnet, hat entweder den Taschenrechner verloren oder den Blick auf die Realität», heisst es auf deren Website.