Nachdem meine Frau gestorben war, sagte ich mir, ich wolle als alleinerziehender Vater mehr Zeit mit meinen beiden Modis verbringen und nicht bis hintenraus arbeiten. Bei einem Aareschwumm im Sommer 2020 sah ich dann zufällig Jüre am Ufer beim Lorrainebad. Ich rief ihm zu: «Jüre, was machst du denn jetzt, da du pensioniert bist?» Er sei Liftboy, schrie er übers Wasser. Ich schwamm also raus zu ihm, und Jüre erzählte mir vom Mattelift. Am Abend schrieb ich eine Mail an die Betreiber: «Was muss ich tun, damit ich Liftboy werden kann?» Nach zwei Wochen rief der Chef an: «Ist es dir ernst?»