Bosco, 56, neongelbe Arbeitsjacke, schüttelt den Kopf mit der ins Haar geschobenen Sonnenbrille, gestikuliert mit den Händen; sein Temperament, er dürfte es von seinem italienischen Vater geerbt haben. «Die obere Piste könnte ich aufmachen, da liegt genug Schnee.» Aber ohne den unteren Lift kommen die Skifahrer nicht hinauf, und ohne deren Piste nicht zurück zum Parkplatz.