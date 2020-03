Der Standpunkt dieser Ärzte zeugt von beängstigender Uneinsichtigkeit. Sie waren zu Zeiten Kuhns entweder in der Psychiatrie in der Ostschweiz tätig oder standen Kuhn anderweitig nahe – fachlich oder freundschaftlich. Ihr Beitrag liest sich wie eine Rechtfertigung für ihre eigene unkritische Haltung gegenüber Kuhns Tun. «Wir sind uns bewusst, dass die Art von Forschung von Roland Kuhn aus heutiger Sicht nicht mehr zulässig wäre, aber es wäre auch falsch, die damalige Forschungstätigkeit mit den heutigen Wertvorstellungen über die Forschung am Menschen zu beurteilen.»