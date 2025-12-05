Vor ein paar Wochen ging ich mit meinen Freunden Pilze sammeln. Abgesehen von Pilzen fanden wir einen Flügel einer Kamikaze-Drohne. Er lag in einem perfekten Kreis aus verbrannten Bäumen, genau in der Mitte meines üblichen Sammelgebietes. Wir waren nicht überrascht. Der Krieg hat sich so tief in unser alltägliches Leben gefressen, warum also nicht auch hierhin? Im Krieg bleibt nichts unberührt.