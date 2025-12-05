Kateryna Potapenko
Veröffentlicht am 5. Dezember 2025 - 06:00 Uhr
Vor ein paar Wochen ging ich mit meinen Freunden Pilze sammeln. Abgesehen von Pilzen fanden wir einen Flügel einer Kamikaze-Drohne. Er lag in einem perfekten Kreis aus verbrannten Bäumen, genau in der Mitte meines üblichen Sammelgebietes. Wir waren nicht überrascht. Der Krieg hat sich so tief in unser alltägliches Leben gefressen, warum also nicht auch hierhin? Im Krieg bleibt nichts unberührt.
Habe ich ein Recht auf Ferien?
Etwas, was ich zum ersten Mal seit Kriegsausbruch machte: Ferien. Ich reiste im Sommer nach Sizilien, nachdem ich monatelang mit meinem Gewissen gerungen hatte, ob ich dazu überhaupt das Recht hatte.
