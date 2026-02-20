Das will die katholische Kirche nicht einfach so hinnehmen. Lösungen müssen her. Besonders kreativ sind sie im Zürcher Quartier Affoltern. Hier will die Kirchenpflege eine Bushaltestelle umbenennen: von «Einfangstrasse» zu «Kirche St. Katharina» zum Beispiel. «Es wäre eine Chance, die Kirche als Orientierungspunkt im Quartier sichtbarer zu machen», sagte Christoph Kölble, Präsident der katholischen Kirchenpflege Affoltern der NZZ.